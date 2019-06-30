سما المصري في ستاد القاهرة: "هوزع علم مصر على الجمهور"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
حرصت الفنانة سما المصري على الذهاب إلى "ستاد القاهرة" لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته مساء اليوم أمام نظيره الأوغندي ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
وقالت سما في تصريحات لمصراوي أنها أحضرت عدد كبير من الأعلام لتوزيعها على الجمهور، تتوقع فوز المنتخب الوطني على نظيره الأوغندي 2-0".
ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا في التاسعة مساء اليوم الأحد بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019.
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