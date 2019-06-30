مريم نعوم لـ"الخليج 365": تقديم مسلسل مأخوذ عن "فورمات" يقيد حريتي وأجهز فيلمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت السيناريست مريم نعوم، أنها تعمل حاليًا على سيناريو فيلم جديد، مفضلة عدم الكشف عن تفاصيله قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مبحبش اتكلم قبل ما العمل يدخل حيز التنفيذ، بيبقى عندي أمل لما اتكلمش عليه يحصل".

وعن نجاح مسلسلها "زي الشمس"، والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، أعربت مريم عن سعادتها بالعمل، مؤكدة أنها كانت متوقعة نجاحه لكن لم تتوقع الصدى الكبير الذي حققه، نافية أن يكون "زي الشمس" من الأعمال التي سينصرف عن مشاهدتها الجمهور في العرض الثاني، بعدما عرفوا حل لغز جريمة القتل "في المشاهدة الثانية الجمهور سيركز أكثر في التفاصيل، فسؤال من قتل فريدة أداة وجزء من الحكاية، والأهم الحدوتة الاجتماعية".

بدأت حكاية مريم مع المسلسل عندما هاتفها المنتج محمد مشيش، وطلب منها الحضور لمشاهدة مسلسل أجنبي من ست حلقات، لتمصيره وتقديمه في رمضان 2019، وبعدها كوّنت ورشة للعمل على الشخصيات والخيوط التي سيتضمنها المسلسل وكتابة الحلقات وذلك بداية من شهر يناير الماضي، لافتة لوجود اختلافات كثيرة أدخلتها تماشيًا مع طبيعة المجتمع المصري، والذي له شكل علاقات مختلفة عن المجتمع الإيطالي.

Advertisements

تضيف مريم "العلاقات في زي الشمس أخذت حيزًا أكبر والجزء الاجتماعي كذلك، فنحن نحتاج لثلاثين حلقة، وشبكة أوسع من العلاقات، مثلا في المسلسل الأصلي عمر ليس له عائلة على عكس النسخة المصرية، المحامي في الفورمات يظهر فجأة لكن عندنا تربطه علاقة سابقة بالعائلة، فالحكاية قد تكون صادمة لبعض الجمهور لكن على الأقل لها منطق".

لا يضايق مريم ما قاله البعض بأن حكاية "زي الشمس" لا تشبه مجتمعنا، موضحة "من حق الناس تنتقد زي ما هي عايزة، ومن حقهم يشوفوا الحكاية مش شبه مجتمعنا، لكن أيضًا هناك من رأى أن الحكاية موجودة قد تكون بنسبة قليلة لكنها لا تنفي وجودها"، كما أوضحت موقفها من حرق الأحداث على "السوشيال ميديا" وقت العرض "مش فارق معايا اللي اتكتب، خاصة وأننا قدمنا أعمال مأخوذة من أفلام ونصوص أدبية فالحدوتة بتكون معروفة، والجمهور في النهاية يتابع بشغف لأنه يريد مشاهدة الرحلة، لا معرفة من القاتل، واللي خلاني ارد إن مجهود الناس صعب عليا، وحسيت ان فيه تعمد للإيذاء، شاهدنا من قبل فورمات مثل (طريقي) و(حلاوة الدنيا) ومكنش فيه التعامل ده، ووجدت حرق الأحداث تصرف غير مفهوم ومش عارفة السبب وراه ايه".

وأكدت أن ما حدث كان سببًا في إعادة النظر ببعض تفاصيل "زي الشمس"، وفي النهاية الجمهور استمر حتى الحلقة الأخيرة في السؤال عمن قتل فريدة، حسب قولها.

تعتبر مريم تجربة كتابة مسلسل عن "فورمات" أصعب من كتابة حكاية من الصفر، وتصفها بـ"المقيدة" إذ تحاول فيها الالتزام بنص وفكرة ما، والعمل على جعلها ملائمة ومنطقية للمجتمع المصري ولطريقتنا في الحكي، على عكس العمل المأخوذ عن نص أدبي، إذ يكون الاتفاق من البداية على اعتبار النص "نواة" وتبدأ هي في تفكيكه وبنائه على طريقتها.

"زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدلاغفور، أحمد السعدني، سوسن بدر، أحمد داوود، جمال سليمان,