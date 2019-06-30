كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 02:52 مساءً - يواصل تطبيق ” واتس آب ” الدفع بتحديثات وميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم .
وتقوم شركة واتس آب باختبار كل هذه الميزات الجديدة في إصدارها التجريبي من التطبيق قبل طرحه للمستخدمين .
وكشف واتس آب عن 5 مزايا للمستخدميين سوف تطرح قريبا وهي :
– ” الوضع الليلي ” : حيث يعمل التطبيق في الوقت الحالي على توفير ميزة الوضع المظلم والذي يطلق عليه ” night mode ” بحيث يصبح المظهر الرئيسي للتطبيق أسود اللون كما يحدث في الوضع المظلم في نظام أندرويد مما يساعد على غطالة عمر الببطارية بالنسبة للهواتف المزودة بشاشات ” OLED ” كما سيكون مريحا لأعين المستخدمين .
– ” مشاركة قصص فيس بوك ” : يتيح تطبيق واتس آب مشاركة الحالة بها مباشرة على قصص فيس بوك ” Facebook Stories ” على عكس الطريقة التي يمكن للمستخدمين القيام بها على موقع ” إنستجرام ” .
– ميزة ” QR Code ” : التي تسمح للمستخدمين بإضافة جهات اتصال إلى هواتفهم الذكية عن طريق فحص QR Code للمستخدمين الآخرين .. وهذه الميزة متاحة بالفعل على تطبيقات مثل ” WE Chat ” .
– ” حماية صور الملف الشخصي ” : تعمل هذه الميزة على نظام أندرويد وتتاح قريبا على نظام IOS والتي تساعد على حماية صورة الملف الشخصي للمستخدمين من قيام الآخرين بتنزيلها أو التقاط لقطات شاشة لها .
– ” تصميم الألبوم ” : مع التحديث المقبل سيبدأ واتس آب في جمع صور متعددة في فقاعة واحدة على whatsapp chats .
كانت هذه تفاصيل خبر ” واتس آب ” يقدم 5 مزايا جديدة لمستخدميه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.