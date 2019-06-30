شاهد.. اعلامي يدعو الى ثورة على طريقة ميريام كلينك!

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 02:52 مساءً - اختار الاعلامي اللبناني كريم الجميل مواطنته الفنانة ميريام كلينك كنجمة للسوشيال ميديا في لبنان. وبرر كريم الجميل اختياره ميريام كلينك بقوله انها “تكسر تابو كثير كبير”. واضاف “في كثير صبايا بلبنان بحاجة لشخصية مثل ميريام كلينك لان في صورة نمطية للأمرأة الشرقية هي عم تكسرها”. ودعا الجميل الى ثورة على طريقة ميريام كلينك “اذا ما عملنا ثورة واعتبرنا جسد المرأة منه تابو بالعكس كل انسان حر بحياته انا بلاقي يلي عم تعمله يساعد كتار حابين يعبروا وهي عم تاخد كل الانتقادات”.

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