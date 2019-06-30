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امينة تقارن نفسها بـ ميريام فارس.. ورندة البحيري تشتمها!

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 02:52 مساءً - نشرت الفنانة المصرية أمينة صورة لها، عبر حسابها على انستغرام، وهي ترتدي نفس الجمبسوت الذي سبق وارتدته الفنانة اللبنانية ميريام فارس في إحدى حفلاتها.

وعلقت أمينة على الصورة ساخرة : “يا الله نفس الجامبسوت لكنكم تفضلون ميريام، هكذا أنتم”.

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وقد تفاعل عدد من الفنانين مع صورة امينة حيث كتبت رندة البحيري شاتمة ميريام فارس قائلة: “مريم ايه و *** ايه. انت اللي قمر.” فيما قالت رنا سماحة “المصري يكسب يا قلبي” اما زينة فقالت “مين اللي قال كده ده انتي الأصل”.

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