إصابة ياسمين صبري أثناء رحلة استجمام

كتب امير فتحي في الأحد 30 يونيو 2019 02:52 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” صورا توضح إصابتها بجروح في يديها . ووضحت إنها تعرضت للسقوط أثناء قضائها عطلة في جزيرة بالي الإندونيسية . و شاركت ياسمين جمهورها ومتابعيها الصور عن رحلتها إلى الجزيرة من خلال خاصية ” الإستوري ” . وعلقت ياسمين على صورة يديها المجروحة قائلة : ” سقطة جيدة ” مع رموز تعبيرية حزينة .

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