الإعلامية الكويتية ماما أنيسة تتعرض لأزمة صحية شديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الإعلامية الكويتية الكبيرة أنيسة محمد جعفر، الشهيرة بـ”ماما أنيسة”، لوعكة صحية شديدة، دخلت على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى.

سحر، ابنة شقيقة الإعلامية الكويتية، كشفت تفاصيل حالتها الصحية، بقولها: “عانت ماما أنيسة من دور انفلونزا خلال شهر رمضان الماضى، تطورت بعدها إلى التهاب فى الرئة، ومنها استمرت حالتها الصحية متذبذبة فى الاستقرار حتى يومنا هذا، حيث اختلت كل وظائفها فجأة ليتم نقلها للمستشفى”.

وأضافت: “بعد إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود ارتفاع فى الضغط وعدم انتظام السكر إلى جانب ارتفاع فى الأملاح والصوديوم وبعض المشكلات الأخرى، مما يتوجب وضعها تحت الملاحظة”.

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وأكدت: “ماما أنيسة لم تفقد وعيها، لكن حالتها الصحية ليست جيدة، أدعو الله أن يمن عليها بالشفاء العاجل”.

وكانت الإعلامية أنيسة جعفر قد اكتسبت لقب “ماما أنيسة”، من برنامجها «ماما أنيسة والصغار»، الذى حصد شهرة واسعة منذ انطلاقة فى الستينيات، ليصبح أول برنامج فى الكويت والخليج مخصص للأطفال.

و”ماما أنيسة”، والتي تبلغ من العمر84 عاما، لم ترزق بأطفال، فاعتبرت كل أبناء وبنات الكويت أبناءها، ومازالوا حتى الآن ينادونها بالاسم المحبب لها “ماما”، لدرجة أن معظمهم لا يعرف اسمها الكامل.