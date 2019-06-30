«شورت» بيرين سآت يعرضها للسخرية .. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

تعرضت الفنانة التركية بيرين سآت الشهيرة بــ«فاطمة» لحملة سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب طلّتها في أحدث ظهور لها.

بيرين رصدتها عدسات الباباراتزي خلال جولة تسوق بمركز كانيون التجاري، حيث بدت مرتدية «توب» قصير كشف جانب من بطنها، ونسقته مع «شورت» مريح، وهو الـ«لوك» الذي وصفه بعض النشطاء بالـ«بيجاما»، ولفت أغلبهم إلى أن طلّة الفنانة لا تناسب الخروج من المنزل، وتشبه الملابس المنزلية إلى حد كبير.

Advertisements

إطلالات بيرين في الحياة اليومية عادة ما تكون بسيطة إلى حد كبير، حيث تتخلى الفنانة الشابة عن الماكياج نهائياً، كما تعتمد في اختياراتها على الأزياء المريحة، وذلك على عكس إطلالاتها في مسلسلاتها مثل «العشق الممنوع»، و«الانتقام»، والتي حملت قدراً عالياً من الأناقة، وهو ما يتوقع أن يرى الفنانة عليه حتى في حياتها الشخصية البعيدة عن الشاشة، الأمر الذي يضعها في مرمى سخرية النشطاء.

من ناحية أخرى، انتهت بيرين سآت من تصوير مسلسلها الجديد «الهدية» والمنتظر أن تعود به إلى جمهورها بعد طول غياب، ولكن عبر منصة جديدة، تتعاون فيها لأول مرة مع شركة Netflix، وتشارك الفنانة في بطولته أمام محمد جونسور الشهير بـ«الأمير مصطفى»، ميليسا شينولسون، و ميتين آكدولجير، حيث كان مسلسل «السلطانة كوسيم» في موسمه الأول، آخر عمل درامي عُرض لبيرين سآت، وذلك عام 2015.