تعرف على زوجة الفنان قصي خولي الذي أخفاها عن الجميع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان السوري متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بنشر صورة لمولوده الأول من زواجه السري الذي لم يعلن عنه.

وكشف الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، عن جنسية زوجة قصي خولي السرية، مؤكدًا أنها أمريكية الجنسية، ولكنه لم يكشف عن موعد زواجهما.

قصي خولي، نشر صورة لكف قصي، عليه كف لمولود صغير، وقد أرفقها النجم السوري بتعليق مؤثر كتب فيه: «من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر. بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا “جدك” الله يطول بعمره.. الله يحميلي العميد جونيور.. و لا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعاً».

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وتسبب قصي خولي في صدمة كبيرة لجمهوره خاصة أنه يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة وانهالت التعليقات على الصورة التي تتساءل عن موعد زواجه.

يُذكر أن قصي خولي تألق خلال موسم دراما رمضان في مسلسل «خمسة ونص» أمام النجمين اللبنانية نادين نسيب نجيم، والسوري معتصم النهار، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً، وحاز على اعجاب المشاهدين، كما اشاد به النقاد.