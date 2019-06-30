هاندة إرتشل تتجرد من النجومية وتعود «طفلة» بين أحضان حبيبها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن فترة الانفصال التي ابعدت الفنانة التركية هاندة إرتشل والنجم مراد دالكيش، كانت سبباً وراء عودة قوية مفعمة بالحب والرومانسية بين الحبيبين.

عدسات الباباراتزي رصدت الفنانة التركية هاندة إرتشل وحبيبها المغني مراد دالكيش في أحدث ظهور لهما، خلال متابعتهما حفل غنائي للفنانة الأمريكية ديلا مايلز، والتي اعلنت اعتناقها الإسلام في إسطنبول مؤخراً.

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اللافت كانت الرومانسية الشديدة التي ظهر عليها الحبيبان، حيث بدت هاندة على طبيعتها، متخلية تماماً عن الماكياج وقناع النجومية، واكتفت بالاحتماء بين أحضان حبيبها، وهي اللقطات التي وصفها فيها محبو الثنائي بـ«الطفلة»، خاصة مع تدليل مراد لها بصورة واضحة.

يُذكر أن هاندة إرتشل عادت لمراد دالكيش بعد فترة أنفصال استمرت لأشهر، وذلك بعد أن وقف الفنان التركي إلى جانبها في ازمتها الأخير عقب وفاة والدتها، حتى أنه زار الممثلة التركية فور علمه بخبر الوفاة، حيث اصيبت هاندة بانهيار عصبي نُقلت على إثره للمستشفى بعد علمها بوفاة والدتها، وكان مراد إلى جانبها منذ اللحظة الأولى، يساندها ويشد من إزرها، وهو الأمر الذي جعل علاقتهما أقرب وأقوى من ذي قبل، مما اشعل علاقتهما العاطفية مجدداً.

هاندة ارتبطت عاطفياً بمراد نهاية 2017، وذلك بعد أشهر قليلة على طلاقه للفنانة التركية ميرفي بولجور التي انفصل عنها بعد عامين على زواجهما، حيث احتفل الثنائي بزفافهما يوم 24 أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما.

من ناحية أخرى، يُعرض لهاندة إرتشل حالياً مسلسلها الجديد «الحلقة» الذي تشارك في بطولته أمام سيركان تشاي أوغلو.