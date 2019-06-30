كورتني كاردشيان تستجم مع ابنتها ابنتها فى كوستاريكا.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
شاركت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كورتنى كاردشيان، مع مرتادى صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لحظات مميزة قضتها الأسبوع الماضى مع عائلتها فى كوستاريكا.
النجمة العالمية كورتنى كاردشيان البالغة من العمر 40 عاما، نشرت صورة التقطتها بطريقة الـ“selfie”، وذلك مع ابنتها بينلوبى، البالغة من العمر 6 سنوات ونورث ويست، 5 سنوات ابنة شقيقتها النجمة كيم كاردشيان، وكانت الصورة على متن أحد اليخوت الفاخرة فى كوستاريكا.
وكانت صورة كورتنى وبينلوبى ونورث، قد حصدت على “إنستجرام” أكثر من 1.3 مليون likes خلال 10 ساعات فقط.
وعلى جانب أخر، اعادت النجمة والعارضة الأمريكية كورتنى كاردشيان ، نشر صور الزيارة التي أجرتها إلى القاهرة من عامين تقريبا، حيث قامت كورتني، بإعادة نشر صورها أمام الأهرامات من زيارتها لمصر عام 2017 وذلك من خلال حسابها على موقع الصور انستجرام.
وظهرت كورتني خلال الصور بملابس رياضية وارتدت تيشرت أبيض وبنطلون مموه وكوتشى أبيض وحقيبة يد، وعلقت قائلة: “يوميات سفرى إلى القاهرة”.
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