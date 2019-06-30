مشجعة تطلب «حضن» من محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفعت مشجعة لافتة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، خلال مباراة منتخبي مصر والكونغو، في بطولة الأمم الأفريقية، وجهت من خلالها رسالة للنجم المصري محمد صلاح.

المشجعة طالبت محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، بـ”حض”، خلال المباراة التي انتهت بفوز “الفراعنة” بهدفين مقابل لاشيء.

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وكتبت المشجعة على اللافتة: “قدمت من إيرلندا لمصر من أجلك يا صلاح.. هل يمكن أن تحضنني من فضلك؟”.

كان محمد صلاح قد سجل هدف الأمان الثاني لمنتخب بلاده في مباراة الكونغو، ليقوده إلى دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم “مصر 2019”، وليتصدر حتى الآن المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.. وتبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد في ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتي زيمبابوي في المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى ثمن نهائى بطولة أمم أفريقيا 2019 بتغلبه على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد أحرزهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما على استاد القارة .