تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي بعد نقله للمستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد التاجي، لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة لتلقي العلاج.

وكشف منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية له في تصريحات صحفية قائلًا: «التاجي الحمد لله بصحة جيدة وهو الآن في منزله، وخرج من المستشفى بعد عمل الفحوصات الطبية».

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وكان محمد التاجي، قد نشر صورة له من داخل المستشفى وهو على سرير المرض ويتلقى محلول طبي، وعلق عليها قائلًا: «الجمل برك ... قدر الله وما شاء فعل».

محمد التاجي، شارك في موسم 2018 الدرامي في خمس مسلسلات هي “فوق السحاب”، والجزء الثاني من “عائلة الحاج نعمان” وشارك فيه كضيف شرف، و”الشارع اللي ورانا” شارك به أيضا كضيف شرف، و”الأب الروحي”، و”خفة يد”.

الفنان المصري، هو حفيد الفنان الراحل عبدالوارث عسر، و قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية، واستطاع ترك بصمة قوية فيها، ومن أهمها مسلسل “البشاير” عام 1987، مع الفنانين الراحلين محمود عبدالعزيز ومديحة كامل، وقدم فيه دور “رشاد الفوال” رجل الأعمال المغرم بالنجمة السينمائية، واشتهر فيه بجملة “ليه كده يا سعيد” التي ارتبط بها المشاهدون حينها.