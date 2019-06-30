شريف مدكور: ارحموا ريهام سعيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الإعلامي المصري شريف مدكور عن صدمته من المرض الذي أصاب زميلته الإعلامية ريهام سعيد، حيث أنه مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة.

شريف تمنى الشفاء العاجل لريهام، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “حبيبة قلبي يا ريهام انا شاهد علي كل عمل الخير اللي انتي عملتيه في ميزان حسناتك ان شاء الله انا واثق انك حتكوني زي الفل و ترجعي تشتغلي احسن من الاول يا رب الشفاء ليكي”.

وطالب جمهوره بالدعاء لها، قائلا: “الرجاء الدعاء للزميلة العزيزه الصديقه ريهام سعيد ان شاء الله خير ريهام قامت بمساعدة ناس كثير و كم الأطفال اللي وفرت ليهم العلاج غير عادي و ديماً بتشتغل و بتعمل مجهود اقل حاجه نعملها هي الدعاء و الصلاه ليها”.

الإعلامي المصري أضاف خلال مقطع فيديو، أن ريهام تعرضت للكثير من التنمر والهجوم، مؤكدا أنه لا يعرف سبب ذلك، خاصة أنها طوال الوقت تعمل على علاج الأطفال، وشدد على أن هذا التنمر سبب من أسباب مرضه ومرض ريهام، وعلق على مقطع الفيديو، بقوله: “ارحموا ريهام سعيد”.

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أصيبت ببكتريا بالوجه، وهو ما اضطرها للخضوع لجراحة عاجلةـ كانت تمثل خطرا عليها حيث لا تزال محاولات الأطباء للقضاء على الميكروب قائمة.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، فقرروا إخضاع ريهام لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، بهدف الحد من انتشار تلك البكتريا التي يصعب السيطرة عليها، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

وفي أول تعليق لها على أزمة مرضها، نشرت ريهام بوست تضمن وصيتها للجميع بعد وفاتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الأولى والأخيرة.. حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعا، فالدنيا أصبحت مخيفة..فالموت لا يستأذن أحد”.

عدد كبير من جمهور الإعلامية المصرية وأصدقائها من نجوم الفن والإعلام دعوا لها بالشفا العاجل، وأن تمر من هذه المحنة بسلام.