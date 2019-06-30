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ميسي يفسر شجار نجليه أثناء مباراة فنزويلا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

أحمد الغريب

السبت 2019/6/29 09:37 مساء بتوقيت أبوظبي

تياجو وماتيو

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الإسباني، على شجار نجليه ماتيو وتياجو، أثناء مشاهدتهما انتصار منتخب "التانجو" على فنزويلا بثنائية دون رد في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019.

وشاهد نجلا ميسي المباراة من ملعب "الماراكانا" وأظهرت الكاميرات التلفزيونية، تعدي ماتيو الطفل الأصغر لميسي على شقيقه الأكبر تياجو في المقصورة الرئيسية للاستاد.

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وخلال لقاء سريع مع شبكة "فوكس سبورت" الأرجنتينية، شاهد ميسي الفيديو عبر أحد الهواتف وعلق عليه قائلاً: "ما قام به ماتيو مع تياجو هو بسبب وجودهما في الملعب لفترة طويلة، كان هناك الكثير من وقت الفراغ، لقد شعر بالملل وبدأ في مناوشة مع شقيقه".

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يذكر أن المنتخب الأرجنتيني حجز مكانا في نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على فنزويلا، وسيلاقي نظيره البرازيلي يوم الأربعاء 3 يوليو/تموز المقبل على ملعب جوفيرنادور ماجاليس.

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