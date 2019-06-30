لأول مرة.. فرنسي يفوز بمسابقة تشايكوفسكي الروسية للموسيقى

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأحد 2019/6/30 02:55 مساء بتوقيت أبوظبي
العزف على البيانو منح جائزة تشايكوفسكي لفرنسي لأول مرة
اختتمت الدورة الـ16 من مسابقة تشايكوفسكي الموسيقية في روسيا بفوز شاب فرنسي في فئة العزف على البيانو، ليصبح أول فرنسي يكافأ بهذه الجائزة.
وشارك 25 عازفا في دورة 2019، وأقيمت الاختبارات من 17 إلى 27 يونيو/حزيران في القاعة الكبيرة بمعهد تشايكوفسكي للموسيقى في موسكو.
وفاز العازف الشاب ألكسندر كانتوروف في فئة العزف على البيانو، ليصبح أول فرنسي يكافأ بهذه الجائزة، وفي فئة العزف على الكمان، كانت الجائزة من نصيب الروسي سيرجي دوجادين، فيما كوفئ الأمريكي زاتومير فانج في فئة العزف على التشيلو.
وكرّمت الروسية ماريا باراكوفا في فئة الغناء، في حين كانت هذه الجائزة عند الرجال من نصيب اليوناني ألكسندروس ستافراكاكيس، وفي فئة آلات النفخ النحاسية، كرّم عازف البوق الصيني يون جنج، وعازف الترومبون الروسي أليكسي لوبيكوف، وكوفئ عازف الفلوت الروسي ماتفي ديمين في فئة آلات النفخ.
تقام هذه الفعاليات، التي وصفها وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي، بـ"الألعاب الأولمبية الموسيقية"، كلّ 4 سنوات.
وكرّمت عدّة عازفين أجانب في فئة العزف على البيانو، من بينهم الأمريكي فان كليبورن، خلال دورتها الأولى سنة 1958 في خضمّ الحرب الباردة، لكنها المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة إلى فرنسي.
وتابع أكثر من 15 مليون شخص البثّ المباشر للمسابقة عبر الإنترنت، بحسب القائمين على هذا الحدث.
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