عاصي الحلاني لـ الوليد في عيده: يا أغلى ما في الحياة

وجه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني معايدة خاصة لنجله الفنان الوليد الحلاني بمناسبة عيد ميلاده.

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واتخذ عاصي من حسابه الخاص عبر موقع تويتر منبراً ليكتب معايدة مميزة لـ الوليد بهذه المناسبة العزيزة على قلبه. وقال: “كل عام وأنت ابني واخي وصديقي كل عام وانت لقلبي السعادة.. كل عام وأنت لروحي مصدر الفرح.. كل عام وأنا أجمع كلمات الحب ومشاعر الإبوة الصادقة لكي أصنع منها مشاعر خالية من التزييف كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق يا أغلى ما في الحياة حبيبي كل عام وانت بالف خير“.

ودائماً ما يعبّر عاصي عن حبّه الكبير لإبنه عبر مواقع التواصل، بالاضافة الى دعمه والوقوف الى جانبه بعدما قرر الوليد خوض مجال الغناء.

أيضاً لا يفوت الوليد فرصة إلا ويؤكد في كل مناسبة على حبه الشديد واحترامه لوالده.