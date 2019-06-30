نيكول بفُستان "الدّوقات" وسيلين بإطلالة "قبيحة".. إليك أزياء النجمات في حفل...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم يوم الأحد الماضي، حفل نادي علامة "ميو ميو" في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك تزامنًا مع إطلاق المجموعة لريزورت 2020، وكان موقع الاحتفال فُندق Hippodrome d'Auteuil الباريسي الفاخر.

وحضر الحفل نُخبةٌ من ألمع نجمات العالم، اللواتي حضرنَ بحسِ أناقةٍ عالٍ وغريب، تناسب مع تصميمات العلامة، وروح الحدث، ونذكر منهن:

سيلين ديون

يتفلّت زِمام الأناقة من بين يدي المُغنّية العالمية، سيلين ديون، بين الفترةِ والأخرى، وفي حفل ميو ميو الأحد الماضي، لم تكن سيلين في أبهى إطلالاتها، بل على العكس، اختارت فُستانًا قبيحًا بلون الفوشيا الصارخ، جاء بستايل الأوف شولدر، وزينّتة الكشاكش الضّخمة على الجانب، والتي انتهت بربطة بو سوداء ضخمة، لم تتناسق مع الفُستان.

وعلى صعيد تسريحة الشّعر لم تهتم سيلين كثيرًا بها، فاعتمدت ربطة ذيل الحصان الخلفية المُنخفضة دون تكلّف، كما بدت شاحبة الوجه، على الرّغم من اعتمادها مكياجًا ورديًّا، أبرز نحافتها المُفرطة.

نيكول ريتشي

بدت نيكول في غاية الأناقة، بفُستان الدّوقات لونه كريمي، ذكّرنا بأحد فساتين دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون المُشابه، لكنّه جاء قصيرًا إلى حد الفخذ، تميّز بياقته البيضاء، والمُرصّعة بحبّات اللؤلؤ، وكتفيه اللذين استوحت تصميمهما، من عقد الستينيات، وأنهت إطلالتها بانتعال صندل مكشوف لونه فضي.

تيسّا طومبسون

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كشفت بطلة فيلم Men In Black: International، تيسّا طومبسون، عن حس أناقةٍ لم نعتده عليها؛ إذ تمادت بجُرأتها باختيار إطلالة غير مألوفة، فنسقت تنورة دنيم طويلة، مع تانك توب أسود ضيّق، وزيّنت عنقها بعقدٍ ضخم، وحملت حقيبة يدٍ بيضاء.

لم تكن إطلالة تيسّا، هي الوحيدة التي لفتت الأنظار إليها، بل خطفت تسريحة شعرها الأضواء، من إطلالتها بالجدائل المُعقّدة التي اعتمدتها عند مُقدّمة رأسها، فبدت وكأنها تضع قُبّعةً على رأسها، بالإضافةِ إلى اعتمادها مكياج عيونٍ دراماتيكيًا.

غابريل يونيون

من الوهلة الأولى، وعند النّظر إلى غابريل يونيون، في حدث ميو ميو، تُعطيك الممثلة رسالةً بأنها امرأةٌ قوية، وعصرية بسبب إطلالتها، حيث ارتدت فُستان الكروشيه الأسود، المُزيّن بالورود المُلوّنة، عند منطقة أعلى الذّراعين، واعتمدت تسريحة شعرٍ جانبية، وزيّنت أذنيها بأقراطٍ غير مألوفة، وأنهتها بمكياجٍ دراماتيكي.

ابنة كيت موس

تواجدت في الحفل أيضًا ليلى، ابنة عارضة الأزياء المُخضرمة، كيت موس، البالغة من العمر 16 عامًا، وارتدت المراهقة فُستان ميدي لونه بنفسجي داكن، مُزيّنًا بطبعات النّجوم، وانتعلت في قدميها كعب بلاتفورم، أسفله جوارب سوداء، وحملت في يدها حقيبةً جلدية بنفسجية اللون.