بوراك أوزجفيت وفهرية أفغان يحتفلان بالذكرى الثانية لزواجهما.. والصور تتكلم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل الفنان التركي بوراك أوزجفيت بذكرى زواجه الثانية على النجمة التركية فهرية أفغان، الشهيرة بدور نجلاء في مسلسل الأوراق المتساقطة، عبر نشره مجموعة من صور زفافهما، في المقابل نشرت أفغان صورة من الزفاف عبر إنستغرام، وكتبت مُعلقة عليها: "دع نظراتك دائمًا تتدفق إلى قلبي هكذا.. أحبك".

وكان الزوجان اللذان رُزقا مؤخرًا بطفلهما الأول "كاران"، قد احتفلا بزفافهما يوم الـ 29 من يونيو من عام 2017، بعد قصة حب مميزة جمعتهما.

وعلى صعيدٍ مختلف، وصل اليوم الفنان التركي بوراك أوزجفيت، والشهير بشخصية ببالي بيك في الوطن العربي، بمفرده إلى كازاخستان لحضور مهرجان Eurasia السينمائي الدولي، إذ تحرص زوجته أفغان على التواجد إلى جانب طفلهما والتفرّغ من أجل تربيته والاعتناء به، وغابت أفغان عن التمثيل منذ إعلان حملها، ولم تشارك في أي عمل مؤخرًا، مؤكدة في أكثر من مناسبة أن الأولوية لطفلها في الوقت الحالي.

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وتواجد أوزجفيت مؤخرًا، وتحديدًا قبل أيام قليلة في رومانيا من أجل افتتاح فرع جديد لأحد محلات الماركات العالمية، واستقبله هناك عدد كبير من معجبيه وجمهوره الذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية معه.