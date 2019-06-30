الملكة إليزابيث تخطط لمفاجأة ميغان ماركل بهذا الأمر في عيدها الـ 38!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في وقت ينتظر أن تحتفل فيه دوقة ساسكس، ميغان ماركل، بعيد ميلادها الـ 38 في الرابع من أغسطس المقبل، كشفت تقارير صحفية أن ملكة إنجلترا تخطط لمفاجأة ميغان بحفل خاص في تلك المناسبة.

ونقلت بهذا الخصوص صحيفة "ذا صن" عن مصدر مقرب من العائلة الملكية قوله، إن الملكة تخطط لإقامة حفل خاص على شرف ميغان في عزبتها باسكتلندا على مدار بضعة أيام، ويتوقع أن يكون ذلك الحفل هو أول إجازة ملكية لمولود ميغان، أرتشي، الذي سيكون عمره حينها 3 أشهر.

وأضاف هذا المصدر قائلاً: "الملكة والأمير فيليب معجبان بميغان وهاري، وبالطبع بمولودهما أرتشي، وقد وجّها الدعوة لهم بغية حضور ذلك الحفل المنتظر إقامته في قلعة بالمورال باسكتلندا لبضعة أيام".