قصي خولي يعلن عن ولادة إبنه ويصدم جمهوره

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"الخليج 365" من بيروت: صدم الممثل السوري قصي خولي جمهوره، بنشره صورة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ليده تمسك بيد طفل صغير و علّق عليها : من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر. بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا "جدك" الله يطول بعمره. الله يحميلي العميد جونيور و لا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي اولادكم جميعا.

كما أعلن نجم مسلسل "خمسة ونص"، أن الطفل يحمل اسم "عميد" تيمنا بجده.

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وتأتي الصدمة لأن قصي لم يعلن يوماً عن إرتباطه، رغم شائعات عن زواجه سراً في أميركا، والذي كان ينكره بصفة دائمة في جميع اللقاءات وأخرهم اثناء استضافته في برنامج "مجموعة إنسان" بعدما سأله المذيع على العلياني عن حقيقة زواجه السري ليرد قصي قائلا: "لنفترض أن ذلك صحيح وقد لا يكون كذلك".



ورغم الضجة التي اثيرت في اليومين السابقين الا انه لم يكشف اي معلومات اضافية، بل فضل السفر الى اسطنبول للقاء صديقه اسماعيل تمر الذي ابدى بدوره صدمته من الخبر ايضا من خلال فيديو نشره عبر خاصية القصة على تطبيق انستغرام، حيث قال له "مبروك ابو عميد ما اجاك سحقت الدنيا بهالخبر"، ليرد النجم السوري بضحكة ويغير الموضوع معلنا عن تحضيره لعمل جديد مع تمر بعد نجاح ما قدماه سابقا.