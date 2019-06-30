عمرو دياب ينشر صورته مع دينا الشربيني في ماربيا

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"الخليج 365" من بيروت: فاجأ المغني المصري عمرو دياب جمهوره بنشر صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني خارج مصر، وبالتحديد في إسبانيا، عبر حسابه الموثق على إنستغرام وظهرا فيها وهما يرتديان أزياء رسمية معلقاً عليها: "مباشرة الآن من ماربيا" دون الكشف عن السبب أو الحدث الذي يجمعهما. وهي المرة الأولى التي يقوم فيها بذلك.

وهو ما يعد إعلاناً رسمياً عن إرتباطهما، بعد تهربه لفترة طويلة من التعليق على الشائعات التي تحدثت عن علاقة عاطفية تجمع بينهما، وإلتزامه الصمت تجاه الصور العديدة التي جمعت بينهما في مناسبات عامة أو رحلات فنية وإجازات عائلية، شغلت جمهورهما وغذت أخباراً عديدة مليئة بالتكهنات حولهما، إكتفت هي بالتعليق بأن ما يجمعهما صداقة بدأت من خلال مشروع فيلمه الذي يحضر له وكان يفترض أن تشاركه بطولته.

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يذكر أن الشربيني ظهرت بعد رمضان في لقائين أحدهما متلفز مع الإعلامي عمرو أديب والآخر إذاعي مع إنجي علي، وتحدث فيهما بشكل صريح عن الدعم الذي تلقته من دياب خلال تصويرها عملها الأخير "زي الشمس" وكانت المرة الأولى التي تتحدث عنه بهذه الطريقة التي تشي بحب كبير لكن دون أن تحدد ماهية الإرتباط الذي يجمع بينهما.



ولم تمضِ سوى لحظات حتى تفاعل الجميع مع الصورة المنشورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشربيني أعادت نشرها بنفس التعليق.

