شكرا لقرائتكم خبر عن 156مليون حصيلة إيرادات أفلام العيد.. و"كازابلانكا" يحتفظ بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت خلال موسم أفلام عيد الفطر 5 أفلام مصرية جديدة، تشهد منافسة قوية بين عدد كبير من نجوم التمثيل في مصر والعالم العربي، ونجوم عالميين.

واستطاعت هذه الأفلام أن تحقق إيرادات مالية كبيرة خلال 25 يوم وصلت لـ 156 مليون، من عرضها في دور العرض، ولازال عرض هذه الأفلام مستمر، ونقدم من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه الأفلام والإيرادات التفصيلية لكل منها:

كازابلانكا

استطاع الفيلم أن يحقق إيرادات وصلت إلى 62.074.407 من إجمالي عرضه في دور العرض في مصر على مدار 25 يوم، وبهذا الرقم يحتل الفيلم صدارة الأفلام.

فيلم "كازابلانكا" بطولة أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي هاليت أرجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور.

الممر

يأتي في المركز الثاني فيلم "الممر" الذي حقق إيرادات على مدار 25 يوم، بلغت 49.444.264 جنيه مصري.

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة. من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد. ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

سبع البرمبة

يأتي في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة" بعد أن استطاع الفيلم أن يحقق إيرادات خلال الأيام الماضية منذ عرضه فى أول أيام عيد الفطر الماضى بلغت 25.717.707 جنيه مصري.

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فيلم "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وجميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

حملة فرعون

ويأتي فيلم "حملة فرعون" في المركز الرابع ووصلت إيراداته بعد مرور 25 يوم على عرضه إلى 14.977.027، وذلك من إجمالي شاشات العرض التي يعرض عليها.

فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.

محمد حسين

وجاء في المركز الخامس والأخير فيلم "محمد حسين" واستطاع الفيلم أن يحقق إيرادات بلغت 4.062.625 بعد مرور 25 يوم على عرضه في دور العرض السينمائي.

فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد وسمير صبري ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وبيومي فؤاد وويزو وحمدي الوزير ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.