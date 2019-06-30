شكرا لقرائتكم خبر عن هدى تنتهى من تسجيل أغنية دعائية لفيلم جديد تحت عنوان بنك الحظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة هدى من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم جديد من بطولة هالة فاخروأحمد بدير بعنوان "بنك الحظ" وهى من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع إسلام لوما وإسلام شيبسي. من ناحية أخرى طرحت هدى في رمضان الماضى أغنية جديدة بعنوان "هل الهلال"، من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع مصطفى غانم. يذكر آن أخر أعمال هدى أغنية تحمل اسم "طقى موتى" نجوان فى أول عمل بينها والمطربة نجوان، من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

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