شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيلى جينر وابنتها "ستورمى" بنفس الإطلالة.. وتعلق: "حياتى الحقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعي نجمة تليفزيون الواقع الشهية كيلي جينر أن تفضل اكبر وقت مع ابنتها الوحيدة "ستورمي ويبستر" ، فقد نشرت جينر البالغة من العمر ( 21 عام ) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 139 مليون شخص، عدة صور التقطتها مع ابنتها في كالاباساس وكانت ستورمي مرتديه فستان متطابق تماما لما ظهرت به كيلى، وعلقت على إحدى الصورة فكتبت :"حياتى الحقيقة" .

وكانت كيلي جينر التقطت هذه اللحظات المميزة في قصرها الذي تبلغ مساحته 13 ألف قدم، والذي يتكون من ثماني غرف نوم، و قد اشترته مقابل 12 مليون دولار عام 2016 ، و ذلك وفقا لـ Variety.

يذكر أن كيلي جينر أعلنت شهر أبريل الماضي مع نجم الراب ترافيس سكون انهما يتمنيان إنجاب اخوة لـ " ستورمي" .

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كيلي جينر و ابنتها (1)



ستورمي



كيلي جينر و ابنتها (2)



كيلي جينر و ابنتها (3)