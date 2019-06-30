شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يتألقون فى الساحل الشمالى عبر "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العديد من نجوم الفن والرياضة الأيام الماضية على السفر للساحل الشمالى، لقضاء إجازة الصيف هناك سواء للراحة والاستجمام أو لإقامة الحفلات، وشاركوا كل لحظاتهم السعيدة مع متابعيهم على صفحات التواصل الاجتماعى.

وعلى رأس النجوم الذين يقضون إجازاتهم فى الساحل الفنان محمد رمضان التى يقضى إجازة مع زوجته وأولاده.



محمد رمضان

هناك أيضا الفنان مصطفى خاطر التى يقضى إجازة مع عدد من الأصدقاء منهم محمد عبد الرحمن.

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أما "راند البحيرى" فاختارت الساحل لقضاء إجازتها، وحرصت على التقاط عدد كبير من الصور خلال عطلتها الصيفية نشرتها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، مع أصدقائها الفنان إسلام إبراهيم وأحمد كرارة.





كما نشرالمطرب تامر عاشور صورة عبر حساب على موقع التواصل "انستجرام" في الساحل الشمالي.

وكذلك الفنان حمدى الميرغنى اختار الساحل الشمالى ليقضى إجازة هناك، ونشر صورة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"مع أصدقائه حمدى بدر وسيد معوض ومصطفى خاطر.



