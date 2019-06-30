شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله.. نظيم شعراوى صاحب الرقم القياسى فى أدوار المناصب الرفيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تكون هيئته ووقاره وجديته هى التى جعلت كل المخرجين يسندون له أدوار الشخصيات المهمة والرفيعة، إنه الفنان نظيم شعراوى الذى يمر اليوم ذكرى رحيله، حيث رحل عن عالمنا يوم 30 يونيو عام 2010 عن عمر 87 سنة .

نظيم شعراوى قدم العديد من الشخصيات المتعلقة بالمناصب الرفيعة مثل قاضى أو وزير أو رجل مخابرات أو لواء، وأحيانا يجسد زعيم عصابة وكل هذه الأدوار كان يقدمها ببراعة فهو حقا ممثل قدير.



الفنان الراحل نظيم شعراوي اشهر فنان قدم الادوار الحساسة والمناصب الرفيعة

برغم كل الأدوار التى قدمها نظيم شعراوى إلا ان دور القاضى فى مسرحية " شاهد ما شافش حاجة " يعد من أشهر أدواره التى تعلق بها المشاهد المصرى والعربى خاصة أنه قدمها بجدية شديدة وفى بعض المشاهد تخرج خفة ظله .

نظيم شعراوى قدم شخصية القاضى آيضا مرتين بعد "شاهد ما شافش حاجة" فقد قدمها فى فيلم "سر إمرأة" وفى المسلسل الإذاعى "القصاص"، ونستعرض فيما يلى أشهر الشخصيات التى قدمها:

كما قدم نظيم شعراوى شخصية الوزير فى فيلم "الواد محروس بتاع الوزير" بطولة عادل إمام، كمال الشناوى، وفاء عامر، وآخرين، من تأليف يوسف معاطى، وإخراج نادر جلال وفى فيلم "زوجة رجل مهم" ظهر بشخصية مدير مباحث أمن الدولة، وهو بطولة أحمد زكى، وميرفت أمين وكان رئيس المخابرات فى العام نفسه بفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، وهو بطولة سهير البابلى، إسعاد يونس، يوسف شعبان، وآخرين، من تأليف إسعاد يونس، وإخراج محمد عبدالعزيز.

وجسد "شعراوى" شخصية رئيس النيابة عام 1976 خلال أحداث فيلم "الدموع الساخنة"، وهو بطولة حسين فهمي، ميرفت أمين، نور الشريف، وآخرون، من تأليف محمود أبو زيد، وإخراج يحيى العلمي.

وقدم "شعراوي" شخصية ضابط الشرطة عام 1970 فى فيلم "ربع دستة أشرار"، وهو بطولة فؤاد المهندس، شويكار، عبد المنعم مدبولى، وآخرون، من تأليف عبد المنعم مدبولى، وإخراج نجدى حافظ.

وفى عام 1967 عرض فيلم "جريمة فى الحى الهادى"، وجسد خلاله شخصية "ضابط المخابرات المصرية"، وهو بطولة نادية لطفي، رشدي أباظة، زوزو نبيل وآخرين، تأليف عبدالمنصف محمود، وإخراج حسام الدين مصطفى.

وفى فيلم "بطل للنهاية" الذي عرض عام 1963، قدم الفنان الراحل شخصية رئيس المباحث الجنائية، وهو بطولة على رشدى، وجدى العربى، محمد الدفراوى، وآخرين، من تأليف على الزرقانى، وإخراج حسام الدين مصطفى.

وفى عام 1962 عرض فيلم "اللص والكلاب" وجسد خلاله "شعراوى" شخصية مدير الأمن، وهو بطولة شادية شكرى سرحان، كمال الشناوى، وآخرون، من تأليف نجيب محفوظ، وإخراج كمال الشيخ.

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وجسد "نظيم" شخصية قائد الدفاع المدني عام 1960 خلال أحداث فيلم "بين السماء والأرض"، وهو بطولة هند رستم، عبدالمنعم إبراهيم، نعيمة وصفي، تأليف نجيب محفوظ، وإخراج صلاح أبو سيف.



الفنان الراحل نظيم شعراوي



نظيم شعراوي - Nazim Sharawy



نظيم شعراوي عاصر كل الاجيال ورحل عن عمر 87 عاما



نظيم شعراوي في احد اعماله



نظيم شعراوي قدم دور القاضي 3 مرات



نظيم شعراوي مع بوسي



نظيم شعراوي من اشهر ادواره القاضي في شاهد ما شافش حاجة