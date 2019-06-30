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فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. فنانون شاركوا فى المظاهرات ورفعوا علامة النصر

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شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. فنانون شاركوا فى المظاهرات ورفعوا علامة النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 6 سنوات على ثورة 30 يونيو، وهى مناسبة يحتفل بها المصريين بعد رحيل جماعة الإخوان الإرهابية والمعزول محمد مرسى.

 

ورغم أن بعض الفنانين لا يحبون المشاركة فى الأحداث السياسية إلا أن حبهم لبلدهم وخوفهم عليها من سلبها أجبرتهم على النزول والمشاركة وسط المصريين حتى الوصول للأهداف المطلوبة وكان أبرزهم، النجم كريم عبد العزيز، النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى، النجم أحمد السقا، النجم محمد حماقى، النجم هانى سلامة، النجم هانى رمزى، النجمة يسرا، النجمة أنغام، الفنانة الهام شاهين، الفنانة نادية الجندى، الفنان حسين فهمى، الفنان الراحل خالد صالح، الفنانة ليلى علوى، الفنانة رجاء الجداوى، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنانة ميرفت أمين، الفنانة سهير المرشدى وابنتها الفنانة حنان مطاوع، الفنانة يسرا اللوزى، والفنان سامح الصريطى، وغيرهم من الفنانين.

 

احمد السقا
احمد السقا

 

احمد حلمى وكريم عبد العزيز وهانى ررمزى
احمد حلمى وكريم عبد العزيز وهانى ررمزى

 

احمد حلمى وكريم عبد العزيز وهانى رمزى ويسرا والهام شاهين ونادية الجندى وهالة سرحان
احمد حلمى وكريم عبد العزيز وهانى رمزى ويسرا والهام شاهين ونادية الجندى وهالة سرحان

 

احمد حلمى وكريم عبد العزيز
احمد حلمى وكريم عبد العزيز

 

احمد حلمى ومنى زكى وكريم عبد العزيز
احمد حلمى ومنى زكى وكريم عبد العزيز

 

اشرف عبد الغفور
اشرف عبد الغفور

 

الفنانة بسمة حسن
الفنانة بسمة حسن

 

الفنانة هالة سرحان
نجوم الفن فى المسيرة الى ميدان التحرير

 

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انغام
انغام

 

خالد الصاوى ومحمود قابيل ولبنى عبد العزيز
خالد الصاوى ومحمود قابيل ولبنى عبد العزيز

 

خالد الصاوى
خالد الصاوى

 

رجاء الجداوى وليلى علوى والهام شاهين ونادية الجندى وسهير المرشدى وهانى رمزى والمخرج مجدى احمد على
رجاء الجداوى وليلى علوى والهام شاهين ونادية الجندى وسهير المرشدى وهانى رمزى

 

سامح الصريطى
سامح الصريطى

 

سيد رجب
سيد رجب

 

محمد حماقى
محمد حماقى

 

نبيل الهجرسى
نبيل الهجرسى

 

هانى سلامة
هانى سلامة

 

يسرا اللوزى وفرح يوسف
يسرا اللوزى وفرح يوسف

 

يسرا والهام شاهين وسهير المرشدى وهالة سرحان وسامح الصريطى
يسرا والهام شاهين وسهير المرشدى وهالة سرحان وسامح الصريطى

 

يسرا والهام شاهين وسهير المرشدى وهالة سرحان
يسرا والهام شاهين وسهير المرشدى وهالة سرحان

 

يسرا
يسرا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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