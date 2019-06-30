شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. فنانون شاركوا فى المظاهرات ورفعوا علامة النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 6 سنوات على ثورة 30 يونيو، وهى مناسبة يحتفل بها المصريين بعد رحيل جماعة الإخوان الإرهابية والمعزول محمد مرسى. ورغم أن بعض الفنانين لا يحبون المشاركة فى الأحداث السياسية إلا أن حبهم لبلدهم وخوفهم عليها من سلبها أجبرتهم على النزول والمشاركة وسط المصريين حتى الوصول للأهداف المطلوبة وكان أبرزهم، النجم كريم عبد العزيز، النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى، النجم أحمد السقا، النجم محمد حماقى، النجم هانى سلامة، النجم هانى رمزى، النجمة يسرا، النجمة أنغام، الفنانة الهام شاهين، الفنانة نادية الجندى، الفنان حسين فهمى، الفنان الراحل خالد صالح، الفنانة ليلى علوى، الفنانة رجاء الجداوى، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنانة ميرفت أمين، الفنانة سهير المرشدى وابنتها الفنانة حنان مطاوع، الفنانة يسرا اللوزى، والفنان سامح الصريطى، وغيرهم من الفنانين.

احمد السقا

احمد حلمى وكريم عبد العزيز وهانى ررمزى

احمد حلمى وكريم عبد العزيز وهانى رمزى ويسرا والهام شاهين ونادية الجندى وهالة سرحان

احمد حلمى وكريم عبد العزيز

احمد حلمى ومنى زكى وكريم عبد العزيز

اشرف عبد الغفور

الفنانة بسمة حسن

نجوم الفن فى المسيرة الى ميدان التحرير Advertisements

انغام

خالد الصاوى ومحمود قابيل ولبنى عبد العزيز

خالد الصاوى

رجاء الجداوى وليلى علوى والهام شاهين ونادية الجندى وسهير المرشدى وهانى رمزى

سامح الصريطى

سيد رجب

محمد حماقى

نبيل الهجرسى

هانى سلامة

يسرا اللوزى وفرح يوسف

يسرا والهام شاهين وسهير المرشدى وهالة سرحان وسامح الصريطى

يسرا والهام شاهين وسهير المرشدى وهالة سرحان

يسرا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. فنانون شاركوا فى المظاهرات ورفعوا علامة النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.