شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار وبدرية طلبة تستكملان بروفات "ريا وسكينة" بالأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى النجمة انتصار برفقة الفنانة بدرية طلبة، بروفات المسرحية الكوميدية الاستعراضية الغنائية "ريا وسكينة من تانى"، استعدادا لعرضه فى عيد الأضحى المقبل على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية .

المسرحية محاولة لإعادة رائعة "ريا وسكينة" للفنانتين الكبيرتين شادية وسهير البابلى والعملاق عبد المنعم مدبولى، وتجسد فيها انتصار شخصية "ريا" بينما تجسد بدرية دور "سكينة"، مع اختلاف كبير فى التناول.

بدرية طلبة قالت فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن موضوع المسرحية مختلف عن تلك التى قدمت من قبل، إذ تتناول الفكرة التى طرحت مؤخرًا حول حقيقة ريا وسكينة، وأنهما شخصيتان وطنيتان، كانتا تستدرجان عساكر وضباط الإنجليز من أجل قتلهما، وليس كما أشيع عن قصتهما الشهيرة بأنها يقتلان النساء من أجل السرقة.

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وأضافت"طلبة" أنها لا تتخوف من إعادة تقديم ريا وسكينة خاصة بعد أن حققت نجاحا كبيرا من قبل وأصبحت من كلاسيكيات المسرح المصرى بمشاركة نجمتين كبيرتين هما شادية وسهير البابلى، مؤكدة أنها وانتصار لهما طعم ولون مختلفين عن النجمتين الكبيرتين.

وتمنت بدرية طلبة أن ينال العرض إعجاب جمهور المسرح ويحقق نجاحا كبيرا.