شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فى الظل.. وحيد حمدى الذى اكتشفه عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الوجوه التى نراها عبر شاشات السينما والتليفزيون ونشاهد بعضهم على المسرح ولكننا لا نعرف عنهم الكثير فهم حقا نجوم ولكن نجوم فى خانة الظل، و"الخليج 365" يفتح ملف إعادة التعريف بهؤلاء الفنانين الراحلين وقصصهم فى عالم الفن ونبدأ تلك الحلقات بفنان ظهر فى فترة الثمانينات اكتشفه الفنان عادل امام وشاركه فى أكثر من 10 افلام من أفلامه وهو الفنان وحيد حمدى.

الفنان وحيد حمدى توقف عن العمل فى السينما مع بداية التسعينات وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم عاد لمصر وعانى من المرض ورحل عن عالمنا عام 2013 بعد أن قدم رصيد فنى يقترب من الـ 40 عملا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح.

أشهر أدواره التى يعرفها الجمهور ويحفظ اسماء الشخصيات التى قدمها دور (صرمة) فى فيلم المتسول ودور (قبقاب) فى فيلم رمضان فوف البركان وأيضا دور الدكتور فى فيلم "سلام يا صحبى " وهو يعطى المخدرات لعادل إمام.

ومن أشهر أدواره ايضا دوره فى فيلم (( الفرن )) مع عادل أدهم ويونس شلبى ومعالى زايد، وكان ضمن المشاركين فى فيلم "المغتصبون" وحكم عليه بالإعدام فقط لأنه قبل ليلى علوى فى الفيلم وشارك فى اغتصابها.

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وحيد حمدي مع عادل امام ويسرا في فيلم كراكون في الشارع



مع عماد محرم ونهلة سلامة



من اشهر ادواره قبقاب وصرمة



اكتشفه الفنان عادل امام وقدمه في عدد من افلامه