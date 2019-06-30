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شكرا لقرائتكم خبر عن "كل عام وأنت لقلبى السعادة والفرح".. هكذا هنأ عاصى الحلانى نجله بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان عاصى الحلانى، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله الوليد، موجها له رسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاده.
وشارك عاصى، متابعيه صورة تجمعه بنجله، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا: "كل عام وأنت ابنى وأخى وصديقى كل عام وأنت لقلبى السعادة.. كل عام وأنت لروحى مصدر الفرح.. كل عام وأنا أجمع كلمات الحب ومشاعر الأبوة الصادقة لكي أصنع منها مشاعر خالية من التزييف، كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق يا أغلى ما في الحياة حبيبي كل عام وأنت بألف خير".
و آخر أعمال الفنان عاصي الحلاني، أغنية "اضحكي"، التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، الفترة الماضية من ألحان علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، طارق مجدلاني، كلمات عامر لاوند.
بوست عاصى الحلانى
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