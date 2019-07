شكرا لقرائتكم خبر عن ميليسا ماكارثى تقدم شخصية أورسولا فى الفيلم الشهير " The Little Mermaid " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة والت ديزنى بشكل مبدئى ترشيح الممثلة الأمريكية ميليسا ماكارثى للعب دور "أورسولا" ساحرة البحر فى فيلمهما المنتظر والمقرر إنتاجه "Little Mermaid The"، وهو فيلم فانتازيا عائلى إعادة لفيلم الكارتون الأصلى The little Mermaid الذى أصدرته شركة والت ديزنى فى آواخر الثمانينات 1989 ونجح نجاحاً شديداً لدى الجماهير وخصوصاً الاطفال .

وأكدت شركة والت ديزنى للمواقع الإخبارية الآمريكية بأن ترشيح الممثلة ميليسا ماكارثى بسبب أنهم يرونها مناسبة جداً للعب هذا الدور ، وأن إسناد هذا الدور لها بالفيلم بشكل نهائى سيجعلهم مطمئنين حول نجاح هذا الفيلم .

يذكر أن فيلم " The Little Mermaid " بطولة كلاً من " وليام موسيلى ، بوبى درايتون ، لوريتو بيرالتا ، أرماندو جوتيريز " ، قصة بلاك هاريس ، هانز كريستيان أنديريسن ، إخراج بلاك هاريس ، كريس بوتشارد ، ومن المقرر طرح هذا الفيلم بدور العرض السينمائية فى 17 أغسطس القادم .

