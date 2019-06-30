الليلة.. نجوم "الممر" ضيوف عمرو أديب في "الحكاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، في العاشرة من مساء اليوم الأحد 30 يونيو، ضمن برنامج "الحكاية" المعروض على قناة MBC مصر، أبطال فيلم "الممر" الذي تم طرحه في موسم عيد الفطر المبارك بدور العرض السينمائي.

ومن بين ضيوف الحلقة "الفنان أحمد رزق، الفنان أحمد فلوكس، الفنان إياد نصار، الفنان محمد الشرنوبي، الفنان محمد جمعة، الفنان أمير صلاح الدين، الشاعر أمير طعيمة، والمنتج هشام عبدالخالق".

تدور أحداث "الممر" في فترة حرب الاستنزاف التي سبقت انتصارات أكتوبر، ويعرض واحدة من بطولات الجيش المصري في تلك الفترة. الفيلم إخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد.