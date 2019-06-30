نبيل الحلفاوي: "30 يونيو إرادة شعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: احتفل الفنان نبيل الحلفاوي بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتب "الحلفاوي" في تغريدة له: "ذكرى يوم حسم فيه الشعب المصري علاقته مع حكم الإخوان ٣٠ يونيو إراده شعب". يُذكر أن أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مشاركته في مسلسل "أمر واقع" بجانب كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد عادل، محمود البزاوي، أحمد فتحي، إيناس كامل، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رفعت.

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