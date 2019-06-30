عاصي الحلاني يهنئ نجله الوليد بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص المطرب عاصي الحلاني على تهنئة نجله الوليد بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر عاصي صورة تجمعهما، معلقًا: "كل عام وأنت ابني وأخي وصديقي، كل عام وانت لقلبي السعادة كل عام وأنت لروحي مصدر الفرح، كل عام وأنا أجمع كلمات الحب ومشاعر الإبوة الصادقة لكي أصنع منها مشاعر خالية من التزييف كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق يا أغلى ما في الحياة، حبيبي كل عام وانت بألف خير".

يُذكر أن أخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "اضحكي"، من كلمات عامر لاوند، وألحان علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، طارق مجدلاني.