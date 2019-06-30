سما المصري توجه رسالة لـ"جنش" بعد إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

ساندت الفنانة سما المصري، محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر والزمالك، بعد إصابته بقطع كلي بوتر أكيلس خلال تدريبات المنتخب استعدادًا لمباراة أوغندا ضمن كأس الأمم الإفريقية.

ونشرت "سما"، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صورة لجن، معلقة: "انت بطل.. مش بس بطل زملكاوي لا انت بطل مصري ابن مصر كلها الف سلامة عليك يا كابتن جنش، وان شاء الله ترجع الملاعب بالسلامة بعد التعافي من الاصابة".

وتابعت: "انا اهلاوية متعصبة اه بس اللي ودي جنش امم افريقيا هم جماهير مصر كلها اهلاوية وزملكاوية وكفاءتك وشطارتك، انت من احسن حراس المرمى في مصر وافريقيا وما ننساش دورك في الكونفدرالية انت ولاعبي الزمالك الأبطال اللي جبتو البطولة لمصر كلها مش بس للزمالك".

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وأضافت: "شد حيلك يا بطل وقريب ترجع وتكسر الدنيا وهنفتقدك في امم افريقيا بس معلش صحتك بالدنيا دا نصيب ألف سلامة عليك يا بطل".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة المنتخب الأوغندي اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية.