أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل لقاء "أوغندا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان أحمد صلاح حسني على تقديم الدعم للمنتخب المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قبل المباراة التي من المقرر إقامتها اليوم بين "مصر" و"أوغندا"، ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب حسني "كل التوفيق لمنتخبنا القومي اليوم أمام أوغندا الناس تنتظر قمة المجموعة واداء مبشر لما هو قادم.. يارب التوفيق لرجالة مصر".

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وتابع "كسبنا أول ماتش واحد والثاني اثنين والثالث هيكون ثلاثة إن شاء الله (مصر اوغندا)".

ويستعد الفريق الوطني لخوض ثالث مبارياته أمام فريق أوغندا، بعد ضمان 6 نقاط.