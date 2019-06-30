إيمان الشميطي تكشف عن أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت المطربة إيمان الشميطي جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "إيمان" خلال الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان منقوش بالورود، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وكانت إيمان رزقت بمولودها الثاني في يوليو الماضي واختارت له اسم "لقمان". يُذكر أن إيمان شاركت في برنامج المواهب الشهير "أراب جوت تالنت" في أثناء حملها بطفلتها الأولى لجين، وأدت في البرنامج أغنية "كده يا قلبي" للفنانة شيرين، وحظيت بإعجاب أعضاء لجنة التحكيم والجمهور وحصلت على "الباز الذهبي".

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