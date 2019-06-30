رحيل المخرجة الهندية فيجايا نيرمالا عن عمر 75 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 يونيو 2019 01:37 مساءً - رحلت المخرجة والممثلة الهندية فيجايا نيرمالا Vijaya Nirmala في حيدر أباد عن عمر ناهز الـ75 عاماً، بعد دخولها الى إحدى المستشفيات وتدهور حالتها الصحية بحسب تقارير، كما أكد الفحص الطبي أنها تعاني من سكتة دماغية.



وأكد ابنها ناريش نبأ وفاتها من خلال نشره الخبر عبر حسابه الخاص في تويتر، مغرداً بالقول: "يؤسفني أن أبلغكم أن والدتي، الفنانة الكبيرة، المنتجة والمخرجة البارزة فيجايا نيرمالا توفيت خلال الساعات الأولى اليوم 27 حزيران/يونيو في إحدى مستشفيات كونتيننتال، في حيدر أباد، بسبب المرض، وكانت تبلغ من العمر 75 عاماً."

الراحلة فيجايا نيرمالا



وأضاف ابن الراحلة في تغريدة أخرى: "سيبقى جسدها في محل إقامتنا من الساعة 11 صباحاً، وستقام الطقوس النهائية غداً الجمعة."



يشار الى ان فيجايا نيرمالا بدأت حياتها المهنية كممثلة للأطفال. وفي سن الخامسة، ظهرت لأول مرة في عام 1950 في فيلم تاميلي بعنوان Machcha Rekkai وبعدها بأربع سنوات دخلت سينما التيلجو مع فيلم Panduranga Mahatyam.

فيجايا نيرمالا رحلت عن عمر 75 عاماً

ومن خلال فيلم المالايالام عام 1964 "بهارجافي نيلايام"، ارتقت إلى النجومية وحظيت بالشهرة، وتاريخها السينمائي يحمل إخراج 44 فيلمًا، وصناعتها لكبار نجوم السينما الهندية من الشمال إلى الجنوب.