إليسا تشوق جمهورها لعمل جديد.. ما علاقة محمد صلاح؟

استعانت النجمة اللبنانية إليسا، بشعار محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لتشويق جمهورها لعملها الفني الجديد، الذي تتعاون فيه مع الماكير بسّام فتوح. ونشرت النجمة اللبنانية، صورة جديدة لها عبر حسابها على “إنستغرام”، وهي داخل الاستوديو، وذلك في إطار ترويجها للعمل المنتظر الذي لم تُفصح عن أي من تفاصيله سوى بجملة ‘‘عملي القادم’’. وجاءت الصورة الجديدة من كواليس التصوير، وتظهر فيها وهي تقفز عاليًا ومعها خلفية كُتب عليها جملة ‘‘لا تستسلم أبدًا’’.

وتُعد هذه الجملة من أبرز الشعارات التي رفعها اللاعب المصري محمد صلاح، في مباراة فريقه ليفربول أمام نادي برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي وتأهله إلى النهائي بعد فوزه بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. وكانت إليسا أنهت الجدل الدائر بشأن انفصالها عن روتانا، خلال الساعات الماضية، خاصًة بعد أن فُهم تصريحها بأن آخر ألبوم قدمته وهو ‘‘إلى كل اللي بيحبوني’’، هو الأخير مع روتانا، موضحًة أنه الأخير في تعاقدهما الحالي، ومن الوارد أن يتم توقيع عقد جديد معتبرة ‘‘روتانا’’، هي الشركة ذات الأولوية للتعاون معها. يُذكر أن إليسا، تُحضر لألبومها الجديد، والذي استقرت فيه على خمس أغنيات حتى الآن، منها: “حب واهتمام”، من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، و”قهوة الماضي” كلمات سهام شعشاع وألحان محمد رحيم.