شاهد: الملحن الشهير سهم يقود الفرقة الموسيقية أثناء البروفات النهائية لحفل ليلة سهم بموسم جدة

تداولت مواقع التواصل مقطع قصير لحظة تحضير الملحن سهم للحفل المنتظر إقامته بالقاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. وأظهر الفيديو الملحن “سهم” وهو يقود الفرقة الموسيقية خلال البروفات النهائية ، استعداداً لـ “ليلة سهم” ، ضمن فعاليات موسم جدة. ويحيى حفل ليلة سهم عدد من أشهر الفنانين وهم : أسماء المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، وأصالة. وأعلنت الجهة المنظمة لحفلة «ليلة سهم» ، نفاد تذاكر الحفلة المنتظر أن تشهد ليلة استثنائية بكل المقاييس، خصوصا أنها تجمع نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب .

وتعد «ليلة سهم» من أهم الحفلات الغنائية، حيث سيلتقي الفن بأهله والعزف بمحبيه اعتباراً من الساعة 9:30 مساءً. وينتظر السعوديون أن تشهد فعاليات موسم جدة المزيد من الفعاليات والحفلات الغنائية والموسيقية لكبار الفنانين السعوديين والعرب والأجانب، فيما توقع مهتمون بالوسط الفني أن تشهد هذه الأنشطة إقبالا واسعا من الجمهور السعودي المتعطش لمثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وإدخال البهجة على نفوس المجتمع بكافة فئاته.

سلام بالأحضان بين رابح والأمير أحمد “سهم”: