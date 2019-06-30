شاهد: الملحن الشهير سهم وتركي آل الشيخ يقفان على الاستعدادات النهائية لحفلة ليلة سهم

زار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مساء أمس القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ، يرافقه الأمير أحمد بن سلطان الملحن الشهير بـ “سهم” . وتم الوقوف على التحضيرات والاستعدادات النهائية للحفل الغنائي المرتقب «ليلة سهم» ضمن فعاليات موسم جدة والذي سوف يحييه مساء اليوم السبت مجموعة من المطربين الخليجين والعرب وهم: أسماء المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، وأصالة.

وتعتبر «ليلة سهم» من أهم الحفلات الغنائية، حيث سيلتقي الفن بأهله والعزف بمحبيه اعتباراً من الساعة 9:30 مساءً، والتي سيحييها المطربين الخمس الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، خاصة وأن كافة التذاكر قد نفدت خلال وقتٍ قياسي.

وتبيَّن أن “سهم” هو الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي أعلن للناس تدريجيًا وبشكل غير مباشر، أنه هو الشخصيه الأميرية التي احترفت الفن بدافع الحب والإبداع.

وتربع الموسيقار “سهم” على ساحة الغناء الموسيقي قرابة العشر سنوات بفضل تميزه في اللحن وتعاوناته الكبيرة مع أشهر فناني الوطن العربي. Advertisements

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