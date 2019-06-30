بالصور.. محمد رشاد يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو في الجزيرة

أحيا الفنان محمد رشاد حفلا غنائيا في نادي شباب الجزيرة، مساء أمس السبت، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحت رعاية وزير الشبابوالرياضة دكتور، أشرف مصيلحي.
ويشار إلى أن قدم "رشاد" خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية، منها
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رشاد كانت أغنية "إحساسي" كلمات عمرو المصري، ألحان علاء الراوي، توزيع عمر إسماعيل.
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