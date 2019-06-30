نبيل الحلفاوي عن ثورة 30 يونيو: ذكرى يوم حسم الشعب المصري علاقتة مع الإخوان

حرص الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على احياء الذكرى السادسة على ثورة 30 يونيو، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". القصير "تويتر". وكتب "الحلفاوي" في تدوينة عبر صفحتة قائلًا :" ذكري يوم حسم فيه الشعب المصري علاقته مع حكم الإخوان.. 30 يونيو إرادة شعب". وتفاعل جمهورة ومحبيه مع المنشور معبرين عن إحتفالهم بهذه الذكرى ومتمنيين له دوام النجاح والسعادة في حياته الفنية والشخصية.

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