وجهت الفنانة دينا فؤاد، رسالة لمن قاموا بمهاجمة علاقة الحب التي جمعت الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وأعادت "فؤاد" نشر الصورة التي نشرها الهضبة عمرو دياب وظهر فيها مع الفنانة دينا الشربيني، وعلقت عليها قائلة :" وفى النهايه ينتصر الحب رغم انف الحاقدين".

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دينا فؤاد توجه رسالة قوية لمنتقدي علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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