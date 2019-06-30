الليلة.. تحتفل الأوبرا بذكرى ثورة 30 يونيو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الأحد، احتفالية فنية بمناسبة بذكرى ثورة 30 يونيو برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة. ومن المقرر أن تنطلق الاحتفالية في الثامنة مساء على خشبة المسرح الكبير، ويحيي الاحتفالية أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى ومشاركة كورال أطفال الأوبرا وتتضمن مجموعة من المؤلفات الوطنية منها: "يا مصر قومى خشبة المسرح الكبير، ويحيي الاحتفالية أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى ومشاركة كورال أطفال الأوبرا وتتضمن مجموعة من المؤلفات الوطنية منها: "يا مصر قومىوانهضى، دايما مصر، فرحة مصر، يا مصر قومى وشدى الحيل، يا اللى عاش حبك يعلم، تعيشى يا مصر، ادعوا لمصر، طوبة فوق طوبة، كل بلاد الدنيا جميلة، قصيدة مصر، بلدى اه يا بلدى، ثوار، تسلم ايدينك، الجيل الصاعد وأغلى اسم فى الوجود".

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