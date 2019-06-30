الليلة.. أبطال "الممر" ضيوف الحكاية مع عمرو أديب

يحل أبطال فيلم "الممر"، ضيوف برنامج "الحكاية" الذي يقدمها الإعلامي عمرو أديب، وذلك مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً.
ومن المقرر أن يتحدث نجوم العمل عن كواليس الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم عيد الفطر، وكيف تلقوا
ويذكر أن برنامج "الحكاية" يعرض من الجمعة إلى الاثنين على شاشة "MBC مصر" في تمام الساعة العاشرة مساءً.
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