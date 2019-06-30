تعرّف على تفاصيل عرض مسرحية "خيبتنا" من جديد"

تنطلق مسرحية "خيبتنا"، للفنان محمد صبحى، الموسم الثالث، وذلك بداية من يوم 25 يوليو على مسرح مدينة سنبل، ويسبقها عرض يوم 12 يوليو بناءً على طلب الكثير من محبي مسرحه.

يشار إلى أن "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحتين العربية والعالمية، وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى

غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.

يذكر أن مسرحية "خيبتنا" تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى، وبطولة سماح السعيد، ندى ماهر، سميرة عبدالعزيز، بوسى الهوارى، ميرنا زكرى، عبير فاروق، شوقى طنطاوى.