الأربعاء.. عرض "3 أيام في الساحل" على المسرح العربي في السعودية

ينطلق العرض المسرحي "3 أيام في الساحل" مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يوليو بالسعودية، وذلك في مدينة جدة على المسرح العربي.
ومن المقرر أن يستمر العرض خلال الفترة من الأربعاء وحتى السبت المقبل على "المسرح العربي" بمنطقة أبحر والذيتم تجهيزه على أعلى مستوى، وبعد ذلك العودة إلى مصر لاستكمال عروض الموسم الصيفي على مسرح كايرو شو في ٦ أكتوبر.
ويشار إلى أنه تدور قصة المسرحية حول مجموعة شخصيات يعيشون
ويذكر أن "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، أحمد فتحي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.
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