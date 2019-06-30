الخميس.. أمينة تحيي حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية

تحيي المطربة أمينة، حفلا غنائيا ضخما للمرة الأولى بالمملكة العربية السعودية، وذلك مساء يوم الخميس الموافق 4 يوليو من الشهر المقبل.
ومن المقرر أن تقدم أمينة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها: "اللي راحوا، الليلة، في شرع مين،
ويذكر أن الفنانة أمينة كانت طرحت مؤخرًا أغنية "السهرة ولعانة" من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.
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